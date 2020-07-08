Черногория внесла Украину в "зеленый список": въезд свободен

Украину внесли в "зеленый список" стран, гражданам которых разрешен въезд в Черногорию без результатов теста на COVID-19.

Соответствующее решение принял Институт общественного здоровья Черногории, сообщается на сайте посольства Украины в этом государстве.

Тем временем, пресс-служба указанного института обнародовала полный список стран и регионов, туристов из которых будут пускать в Черногорию беспрепятственно. Это все страны Европейского союза, Алжир, Андорра, Австралия, Багамские острова, Барбадос, Бруней, Беларусь, Фиджи, Филиппины, Грузия, Индонезия, Исландия, Ямайка, Япония, Иордания, Южная Корея, Камбоджа, Китай, Коста-Рика, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Мадагаскар, Малайзия, Марокко, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Норвегия, Новая Зеландия, Палестина, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Сейшельские острова, Сенегал, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Турция, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Украина, Великобритания, Замбия.

Что касается Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Израиля, Сингапура и Канады, то их граждане смогут попасть в Черногорию только после предоставления органам контроля отрицательных результатов ПЦР или ИФА-тестирования. Отмечается, что обновленные списки начали действовать с 00:00 8 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зон из-за распространения COVID-19. В "красную" попали Албания, Черногория и Египет (теперь все, кто возвращаются оттуда, должны пройти 14-дневную обсервацию).