Черногория откроет въезд для украинцев с 21 июня: озвучено условие

Черногория откроет въезд для украинских туристов с 21 июня. Обязательным условием для въезда в страну будет наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 48 часов.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Кроме Украины, приехать в Черногорию смогут граждане Албании, Кипра, Чехии, Дании, Австрии, Германии, Израиля, Польши, Италии и других. Тест должен быть сделан в аккредитованных лабораториях этих государств.

Черногория, как и Украина, поделила страны на зоны – красную, желтую и зеленую. Путешественникам из зеленой зоны разрешен въезд без ограничений, из желтой — с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а странам из красной зоны въезд запрещен.

Черногория поделила страны на зоны – красную, желтую и зеленую (Источник: сайт Правительства Черногории)

Украина находится в желтой зоне. При этом, въезд в Черногорию запрещен для Великобритании, Франции, России, Швеции, Сербии, Беларуси и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черногория стала первой страной в Европе, которая полностью преодолела пандемию коронавируса COVID-19.