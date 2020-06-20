Главная Новости
20 июня • обновлено в 19:49
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Travel

Черногория откроет въезд для украинцев с 21 июня: озвучено условие

926
Читать материал на украинском

Черногория откроет въезд для украинских туристов с 21 июня. Обязательным условием для въезда в страну будет наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 48 часов.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Кроме Украины, приехать в Черногорию смогут граждане Албании, Кипра, Чехии, Дании, Австрии, Германии, Израиля, Польши, Италии и других. Тест должен быть сделан в аккредитованных лабораториях этих государств.

Черногория, как и Украина, поделила страны на зоны – красную, желтую и зеленую. Путешественникам из зеленой зоны разрешен въезд без ограничений, из желтой — с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а странам из красной зоны въезд запрещен.

Черногория поделила страны на зоны – красную, желтую и зеленую

Черногория поделила страны на зоны – красную, желтую и зеленую

(Источник: сайт Правительства Черногории)

Украина находится в желтой зоне. При этом, въезд в Черногорию запрещен для Великобритании, Франции, России, Швеции, Сербии, Беларуси и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черногория стала первой страной в Европе, которая полностью преодолела пандемию коронавируса COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Марина Погорилко
Место
Черногория
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Travel

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги