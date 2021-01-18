Чем Египет будет удивлять туристов в 2021 году: ресторан в пустыне

В 2021 году Египет надеется на всплеск туризма. Местная власть для отдыхающих придумала новые развлечения, чтобы завлечь их интерес к стране.

Так, для туристов планируют открыть гробницу Рамзеса I в Долине царей и другие места. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как известно, гробница Рамзеса является одной из наиболее сохранившихся в Долине. Также откроются могильные валы Нового Царства с множеством гробниц и антиквариатом – они расположены в нескольких сотнях метров от пирамиды Джосера.

Кроме того, для отдыхающих реализуют масштабный проект с экологическим транспортом и первым в истории рестораном с лаунж-зоной в пирамиде Гизы. В этом месте будет царить атмосфера бедуинского лагеря с диванами и коврами.

Отметим, что в начале 2021-го также планируют открыть еще несколько ресторанов и кафе.

По словам министра туризма Египта Халеда Эль-Анани, для туристов впервые сделают официальный рынок в пустыне, на котором можно будет приобрести сувениры и местные товары.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте запускают программу скидок на авиабилеты и отели для местных и иностранных путешественников. Так, она будет действовать с 15 января до конца февраля 2021-го.