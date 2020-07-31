Самое время выпить чашечку чая в Стамбуле!

В принципе, главная суть сегодняшнего рассказа в заголовке и дальше можно было бы не читать. Но тогда, как же вы узнаете, где этот самый чай пить. Вот-вот, поэтому начнём.

Воспринимайте, пожалуйста, этот материал, как репортаж с места событий. Пишу вам прямо из Стамбула по горячим, как этот самый турецкий чай следам, так сказать, не отходя от кассы, а в нашем случае от кебабной.

О достопримечательностях города полно информации в интернете, там все просто, поэтому я расскажу вам больше о том, какая обстановка для туристов сейчас, интересные наблюдения, лайфхаки и места, куда советую сходить.

Перелёт и прохождение границы

Я летела через Минск, но также есть полно прямых переплётов, разница только в цене. Авиарейсы летают из Киева ежедневно. Мой рейс был с авиакомпанией Белавия. За два коротких перелёта, нас кормили, давали воду в бутылочках - после опыта с нашей авикомпанией (не будем тыкать пальцами), это кажется пятизвездочным сервисом, ну вы в курсе. В самом Борисполе небольшая очередь на вход в здание аэропорта, планируйте своё время с учетом этого, чтобы не опоздать. По прилету в Стамбул вообще не возникло никаких проблем, весь паспортный контроль занял секунд 10. Ничего не спросили, вот вообще. Даже, замужем я или нет.Что поразило, огромное здание аэропорта совершенно пустое, как будто сейчас прилетят "лангольеры" (как это вы не знаете кто это? А знаете, и я С.Кинга люблю).

Обстановка

Я уже была один раз в Стамбуле лет 7 назад. Помню, в старом городе нельзя было протолкнутся, люди были везде и их плотность на квадратный метр зашкаливала. Чтобы обойти все главные достопримечательности, ушло дня три, а среднее время проведённое в очередях составило 2 часа. Так вот к чему это я, сейчас это совершенно другой город. Людей нет, мы свободно плыли по улицам, наслаждаясь видами Босфора, вместо того чтобы думать, как протиснуться через толпу таких же туристов. Все главные достопримечательности в центре обошли за 4 часа! В очередях не провели ни минуты. Подходи к кассе, покупай билет и заходи смотри. Единственное, не попали в Айя-Софию, так как ее статус изменился на статус Мечети, поэтому вход был закрыт, все было ограждено, даже стояла полиция с автоматами.

Карантин

Об официальных правилах карантина в Турции я не знаю, но на улицах абсолютно все носят маски. Мы тоже ходим в масках, не хотелось бы попасть на штраф если он существует. Кафе/рестораны работают кажется до 12 вечера. Везде при входе проверяют температуру, на каждом столике стоит антисептик и специальное ароматизированное масло, что очень приятно.

Коты

В Стамбуле вы встретите очень много котов, они буквально везде, на любой вкус и цвет. И совсем немного собак. Горожане оставляют им еду и воду на улицах. Будете гулять, обратите внимание, вода для животных буквально на каждом углу. Есть чему поучиться у стамбульцев (стамбулян?) ведь температура воздуха около 35 градусов. Кстати, у всех собак специальная пломба в ухе, по крайней мере кого мы видели.

Виды Стамбула

Любоваться видами нужно в кафе на крышах, их огромное множество. Самые красивые террасы где я была:

Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet - вид на Айя-Софию, адрес Sultanahmet, Tevkifhane Sk. No:1

Отель Seven hills - вид на Голубую мечеть, адрес Cankurtaran, Tevkifhane Sk. No:8

Ресторан Firuzende Galata - вид на Босфор, сюда лучше идти поздним вечером, чтобы полюбоваться городом в огнях, адрес Bereketzade, No:5, Büyük Hendek Cd.

Чай

Ничего в Стамбуле, как и во всей Турции не происходит без чая. Не летят самолёты, не едет полиция, не мяукают коты.

Чай! И весь мир подождет - сказали бы ребята, которые делали рекламу для Danone.

И выпить чаю, это можно сказать процесс на целый день. Если ты единожды попал в чайный круговорот, вырваться будет непросто. Например, только вчера в кафе, я выпила 6 чашек. Потому что, как только чай заканчивается, вам сразу наливают новый.

Если будете гулять утром по городу, обратите внимание, все уже с чаем. Вот прям все. К чаю обязательно возьмите баклаву, она продаётся буквально везде. Мне больше баклава понравилась тут: Safa, это большая сеть и Hafiz Mustafa, тоже сеть. Самая вкусная баклава фисташковая.

И на последок, хочу посоветовать два заведения, где было ну очень вкусно, что нельзя смолчать:

Mardin kebab. Совершенно простое кафе, на первый взгляд совершено обычное, пластиковые столики и все такое. Находится возле Гранд Базара. Там надо взять мясную тарелку на двоих - это какая-то феерия. Вам принесут ещё куча всего ин да хаус. Настоящее локал плейс.

Высокая турецкая кухня в ресторане Aheste. Я думаю если бы в Турции заведениям давали звезды Мишлен (владелец ресторана рассказал нам), то за еду в этом месте надо дать все звёзды мира. Обязательно возьмите там мезе, у вас просто закружится голова от удовольствия и всех невероятных вкусов, которые сменяют друг друга прямо у вас во рту. При этом атмосфера очень спокойная и душевная.

Всем путешествий!

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