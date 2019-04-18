Будет крупнейшим в мире: появились захватывающие фото нового аэропорта Стамбула

В Стамбуле в начале апреля полноценно начал работать новый инновационный аэропорт, строительство которого продолжится до 2023-2025 года.

Сейчас он может принимать 90 млн человек в год, а за 10 лет этот показатель хотят довести до 200 млн. Журналисты LIGA.net провели фоторепортаж огромного объекта.

Возведение масштабного проекта включает четыре этапа, которые должны быть полностью завершены в 2023 году. Аэропорт включает огромный терминал, разделенный на зоны приема внутренних и международных рейсов. От него отходит пять пирсов-блоков и 114 гейтов. Пирсы A, B, D и F предназначены для международных рейсов, G — для внутренних.

Сейчас введено в эксплуатацию главное здание терминала площадью 1,4 млн квадратных метров, четыре взлетно-посадочные полосы (ВПП), диспетчерская вышка и вспомогательные помещения. Площадь Duty Free в главном терминале составляет 55 000 кв. м. Еще 32 тысячи кв. м займут рестораны и кафе.

Аэропорт полноценно запустился 6 апреля с приходом авиакомпании Turkish Airlines, которая также будет выполнять рейсы в Украину: Киев ("Борисполь"), Одесса, Харьков, Львов, Запорожье, Херсон.

LIGA.net

Новый объект в Стамбуле должен стать крупнейшим и самым современным в мире. Общая площадь после завершения строительства составит 76,5 млн кв. м. Аэропорт уже сейчас способен принимать любые типы воздушных судов, а стоянка рассчитана на 500 самолетов.

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, церемония открытия нового аэропорта Стамбула состоялась 29 октября. На торжественном мероприятии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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