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26 декабря • обновлено в 20:09
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Безвиз все? Дипломат сказала, чем грозит Украине Brexit Британии

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После выхода Великобритании из Европейского Союза Украине придется по-новому вести переговоры с Соединенным Королевством о продлении безвизового режима.

Об этом рассказала посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко в интервью "Укринформу".

"Как вы знаете, с 2005 года граждане Великобритании, как члены ЕС, въезжали к нам без виз. После выхода Соединенного Королевства из ЕС – до декабря 2020 продлится переходный период и будут действовать все законы Европейского Союза – мы должны принять решение о будущем безвизового режима для граждан этого государства", – отметила дипломат.

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По ее словам, вопрос о непродлении такого льготного въезда не рассматривается.

"Но я считаю, что в таких вопросах, как визы, должен быть элемент взаимоуважения и взаимоприемлемости. То есть, если мы продолжаем безвизовый въезд в Украину, то надеемся также на то, что Великобритания проведет встречные шаги", – добавила посол.

По словам Галибаренко, не следует надеяться, что уже завтра украинцы смогут взять свои биометрические паспорта и съездить в Великобританию без визы.

"Мы осознаем, что Brexit состоялся в том числе и через миграционные беспокойство британцев. Поэтому я понимаю предостережения со стороны официального Лондона и неготовность течение длительного времени идти на кардинальные изменения. Но начало диалога с нами об упрощении визового режима это то, что реально может и должно быть. Украинцы заслуживают. Мы это все время подчеркиваем и предлагаем различные варианты", – резюмировала она.

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zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря парламент Великобритании поддержал законопроект по выходу из Европейского Союза во втором чтении.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Brexit
Место
Украина
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