"Браво пилоту!" В Харькове с самолетом произошло ЧП

В Харькове пилот посадил самолет с пассажирами в экстремальных условиях: воздушное судно почти час кружило над городом.

"На расстоянии 300 км от аэропорта назначения первый пилот рейса №1635 Гданьск – Харьков авиакомпании Wizz Air Денис Бакуменко сообщил пассажирам, что в Харькове погодные условия не соответствуют минимально допустимым критериям — в городе чрезвычайно густой туман, что крайне ограничивает видимость", — сообщили в группе "Наш Харьков" в Facebook.

Пилот заверил, что самолет имеет достаточное количество топлива, поэтому будет находиться в воздухе, в ожидании разрешения на посадку.

Примерно через 20 минут Бакуменко сообщил, что самолет получил разрешение на посадку в Харькове, борт начал снижаться достаточно быстро.

"Наш Харьков", Facebook

Однако уже на небольшой высоте пилот кардинально изменил направление движения и начал быстрый набор высоты.

Взлетев над туманом, Бакуменко сказал, что в зоне аэропорта все еще очень низка видимость, поэтому борт попытаются посадить позже. Если не получится, то самолет отправится в дополнительный аэропорт.

Еще через 15 минут, облетев Харьков, рейс №1635 начал снижаться во второй раз. В густом тумане пилот сумел удачно посадить воздушное судно. Видимость на взлетной полосе составляла несколько десятков метров.

В конечном итоге самолет, который должен был прибыть в Харьков в 21:20 (хотя фактически долетел до аэропорта раньше) 30 января, приземлился в 22:02.

Пользователи оценили квалификацию пилота и пожелали ему легких посадок.

"Слава Богу, что все хорошо закончилось! Молодец, пилот!", "Диспетчерам, пилотам — респект!", "Браво пилоту!", "Молодцы ребята, браво!", "Хоть и критикуют наших пассажиров за аплодисменты при посадке, но в этом случае пилот их заслужил!" — прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в международном аэропорту "Борисполь" 11 января экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Запорожье.

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