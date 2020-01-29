Боятся даже пилоты: названы самые опасные места в мире для перелетов

Перелеты самолетов через горы, океаны и экватор больше всего пугают пилотов гражданской авиации.

Как пишет "Рамблер", названные зоны представляют особую опасность для полета.

Так, полеты над горами проходят в максимальной концентрации пилотов. Например, над Эверестом вообще не летают самолеты. Ведь в случае отказа двигателя, то воздушное судно опустится ниже, чем высота горы и возможно столкновение.

Опасные перелеты

Также многие пилоты проходят несколько тренировок перед тем, как будут работать в "горных" аэропортах. В Зальцбурге (Австрия) есть аэродром, что расположен прямо в ущелье Альп, что делает посадку очень сложной.

Перелеты через экватор сложны тем, что чем ближе самолет подлетает к невидимой линии планеты, тем больше в зоне его видимости образуется кучевых и грозовых облаков. Их особенность заключается в том, что они образуются из-за теплого воздуха, который поднимается вверх. Если он будет двигаться очень быстро, то его сила сможет перевернуть самолет вниз головой, а в таком положении он разрушится.

Перелеты через океан в основном происходят на автопилоте. Но опасность заключается в появлении аварийных ситуаций. Например, если откажет двигатель или что-то случится с самолетом, поблизости должен быть расположен запасной аэродром, до которого нужно лететь не более часа. Во время перелета между океаном такой точки может и не быть.

Как сообщал OBOZREVATEL, пилоты раскрыли тайны полетов, которые не знают пассажиры.

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