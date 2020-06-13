С 15 июня Украина планирует восстановить регулярное международное авиасообщение.

В связи с этим, аэропорт "Борисполь" обнародовал список правил, которые стоит соблюдать пассажирам, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

В аэропорте сообщили, что с началом карантина, вызванного COVID-19, некоторые рабочие процессы были вынужденно изменены, а меры безопасности дополнительно усилены для обеспечения максимальной защиты пассажиров и сотрудников аэропорта.

kbp.aero "Борисполь" ввел новые правила для пассажиров: что нужно знать обязательно

Эти меры были достаточными для обслуживания специальных и грузовых рейсов. Но с восстановлением регулярного авиасообщения аэропорт "Борисполь" дополнительно вносит изменения в технологии обслуживания пассажиров, а именно: организацию прохождения обязательных формальностей, пребывание в аэровокзальном комплексе, а также в организацию внутренних процессов работы аэропорта и контрагентов, работающих на территории аэропорта.

Все нововведения разработаны и внедрены в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации гражданской авиации (IСAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Международного совета аэропортов (ACI), Государственной авиационной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины.

В нынешних новых условиях пассажиру необходимо быть более ответственным и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию. Поэтому, мы призываем вас заранее ознакомиться с правилами аэропортов вылета и прилета, а также правилами пересечения границы и требованиями к пребыванию в стране прилета.

Внимательно ознакомьтесь с новыми правилами и обратите внимание на то, что с 15 июня 2020 года все рейсы Международного аэропорта "Борисполь" будут обслуживаться в терминале D.

Борисполь ввел новые правила для пассажиров kbp.aero

Борисполь ввел новые правила для пассажиров kbp.aero

Борисполь ввел новые правила для пассажиров kbp.aero

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда в "Борисполе" появится биометрический контроль.