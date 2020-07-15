Болгария разрешила въезд туристам из Украины.

Болгария разрешила въезд гражданам Украины на территорию страны с 16 июля.

Об этом сказано в приказе болгарского Министерства здравоохранения, принятом в среду, 15 июля.

Украинцы также не обязаны при въезде предъявлять справку об успешном прохождении ПЦР-теста на коронавирус, двухнедельная самоизоляция также не требуется.

Болгария также разрешила въезд из Великобритании, Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, стран Шенгенской зоны и почти для всех членов ЕС.

Лишь прибывающим из Швеции и Португалии, а также из других стран, которые не попали в перечень, при въезде в Болгарию нужно будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. В противном случае их ждет 14-дневный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также могут провести отпуск в Турции, Египте, Албании, Хорватии и Чорногории.