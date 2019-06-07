Без воды и еды: украинцам назвали 13 правил для безопасного отпуска

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень правил, которые нужно соблюдать для безопасного отпуска.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, украинцам подготовили подробную медицинскую памятку для туриста. Чиновники рассказали, что нужно знать, чтобы обеспечить себе здоровый отдых.

1. Инфекции

Перед отпуском ознакомьтесь с базовой информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на сайте МИД.

2. Прививки

Позаботьтесь о медицинском страховании - оно может помочь в критической ситуации. Старайтесь также избегать больных людей, прибыв в новую страну.

3. Аптечка

Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца (если это жаркие страны).

4. Вода

Пейте только воду в бутылках. Если такой возможности нет, воду нужно кипятить.

Отпуск

5. Бассейн

Опросы Американского совета по вопросам качества воды и здоровья показал, что более половины людей не принимают душ перед тем, как зайти в бассейн. Каждый четвертый признался, что хоть раз ходил в туалет, не выходя из бассейна. 17% опрошенных признали, что диарея не остановит их от пользования бассейном.

6. Соблюдайте правила

Внимательно читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила - они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей.

Летний курорт

7. Животные

Держитесь на расстоянии от животных, особенно диких. Не кормите их из рук. Если вас укусила дикое животное, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

8. Защита от насекомых, змей и клещей

Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело.

9. Тату, маникюр и уход за кожей

Не делайте татуировки, маникюр и другие салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия. Через кровь передаются опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С. Они передаются также половым путем, поэтому стоит помнить о контрацепции.

10. Гигиена

Если не уверены в качестве уборка в гостинице, продезинфицируйте выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Не забывайте регулярно мыть руки и дезинфицировать свой мобильный телефон.

11.Овощи и фрукты

Овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды.

12. Уличная еда

Будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут у рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой - стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык.

Отдых летом

13. Джетлаг

Джетлаг - это рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете. Перед перелетом стоит достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под "новый" режим и расслабляться перед тем, как лечь спать.

Также в Минздраве назвали основные опасности, которые могут подстерегать в путешествии.

На "диарею путешественников" могут повлиять новая пища, вода и даже окружающая среда, точнее микроорганизмы, которые в них содержатся.

Насекомые такие, как комары, клещи и мухи, также представляют опасность для туристов. Они могут переносить опасные болезни: малярию, вирус Зика, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, японский энцефалит, желтую лихорадку, сонную болезнь, вирус Чикунгунью.

Пляж

Дикие животные тоже являются природным резервуаром возбудителей многих болезней. Они могут быть заражены бешенством или даже переносить чуму, птичий грипп, вирусы Марбург и Эбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, продолжительность ежегодного отпуска в Украине могут увеличить с 24 до 28 дней.

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