Берите порошок в самолет! Туристам дали неожиданный совет

С появлением лоукост-авиалиний перелеты стали более доступными, но с другой стороны, на борт можно взять ограниченное количество вещей.

Это заставляет пассажиров тщательно планировать содержание ручной клади. SkyScanner поделился лайфхаком и посоветовал брать с собой в путешествие стиральный порошок.

"Это позволит вам не брать с собой много одежды, а взамен постирать его на месте", - отмечается в сообщении.

Free Travel

"Нет никакой необходимости брать с собой запас чистых вещей на целую неделю, особенно если вы путешествуете в страну с сухим климатом", - пишет SkyScanner.

Путешественникам нужно сложить стиральный порошок или залить концентрат в маленькую бутылочку объемом в 50 мл. Если же о порошке забыли, можно воспользоваться гелем для душа или мылом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине аннулировали лицензии трех туроператоров — "Горячие туры", "Лаки тур", "Дионис-Прага".

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