ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Travel

Берите порошок в самолет! Туристам дали неожиданный совет

296Читать материал на украинском

С появлением лоукост-авиалиний перелеты стали более доступными, но с другой стороны, на борт можно взять ограниченное количество вещей.

Это заставляет пассажиров тщательно планировать содержание ручной клади. SkyScanner поделился лайфхаком и посоветовал брать с собой в путешествие стиральный порошок.

"Это позволит вам не брать с собой много одежды, а взамен постирать его на месте", - отмечается в сообщении.

Берите порошок в самолет! Туристам дали неожиданный совет

Free Travel

"Нет никакой необходимости брать с собой запас чистых вещей на целую неделю, особенно если вы путешествуете в страну с сухим климатом", - пишет SkyScanner.

Новости
В Риме ужесточили правила для туристов: в чем суть

Путешественникам нужно сложить стиральный порошок или залить концентрат в маленькую бутылочку объемом в 50 мл. Если же о порошке забыли, можно воспользоваться гелем для душа или мылом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине аннулировали лицензии трех туроператоров — "Горячие туры", "Лаки тур", "Дионис-Прага".

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel