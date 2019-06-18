ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Travel

Авиакомпании YanAir вернули право на перелеты в Украине

1.4тЧитать материал на украинском

Комиссия Государтсвенной авиационной службы возобновила сертификат авиакомпании YanAir, которую ранее лишили права осуществлять перелеты в Украине.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, упомянув об инциденте с задержкой рейса Киев-Батуми, который произошел 18 июня.

"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы принял решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair. Сегодня с задержкой состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. В то же время, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли – мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем", – написал он.

Новости
У SkyUp внезапно отобрали лицензию: что теперь будет с рейсами

YanAir

YanAir

aerovokzal.net

Министр также призвал авиапассажиров при выборе своего авиаперевозчика учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры, которые публикуются ежемесячно.

"Наивно жаловаться на расстройство желудка, если Вы покупаете шаурму в метро в жару. Это правило одинаково как в политике, так и на транспорте", – резюмировал Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня по результатам комплексной инспекционной проверки YanAir Airlines Государственная авиационная служба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании. Перевозчик в ответ заявил, что все нарушения были устранены.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на OBOZREVATEL.

Тема
Авиаперелеты
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
Госавиаслужба Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel