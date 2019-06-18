Авиакомпании YanAir вернули право на перелеты в Украине

Комиссия Государтсвенной авиационной службы возобновила сертификат авиакомпании YanAir, которую ранее лишили права осуществлять перелеты в Украине.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, упомянув об инциденте с задержкой рейса Киев-Батуми, который произошел 18 июня.

"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы принял решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair. Сегодня с задержкой состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. В то же время, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли – мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем", – написал он.

YanAir aerovokzal.net

Министр также призвал авиапассажиров при выборе своего авиаперевозчика учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры, которые публикуются ежемесячно.

"Наивно жаловаться на расстройство желудка, если Вы покупаете шаурму в метро в жару. Это правило одинаково как в политике, так и на транспорте", – резюмировал Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня по результатам комплексной инспекционной проверки YanAir Airlines Государственная авиационная служба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании. Перевозчик в ответ заявил, что все нарушения были устранены.

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