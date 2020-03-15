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15 марта • обновлено в 12:53
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Известный туроператор отправил украинцев в Египет в разгар карантина

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Несмотря на закрытие неба и карантин для украинцев в отелях Египта, некоторые отечественные туроператоры продолжили отправлять сограждан на отдых в жаркую страну.

О нарушениях удалось узнать OBOZREVATEL. К примеру, ANEX Tour в воскресенье, 15 марта, отправил украинцев в Хургаду.

OBOZREVATEL обратился в компанию, чтобы выяснить, как будут возвращать туристов и почему, несмотря на все риски, рейсы не отменили. Однако там в нерабочий день отвечать на вопросы не стали.

Известный туроператор отправил украинцев в Египет в разгар карантина

24 канал

Как видно на онлайн-табло, рейс состоялся, хоть и с небольшой задержкой. Как только нам удастся получить ответ от авиаперевозчика, мы обязательно опубликуем его в следующей публикации.

ANEX Tour отправил 15 марта украинцев в Хургаду

ANEX Tour отправил 15 марта украинцев в Хургаду

Скриншот

ANEX Tour отправил 15 марта украинцев в Хургаду

ANEX Tour отправил 15 марта украинцев в Хургаду

Скриншот

Отметим, часть операторов полностью отменила полеты, пока ситуация не нормализуется и небо не откроют. Уже с 17 марта Украина прекратит принимать рейсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Египет
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