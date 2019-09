Албанию "смяло" самое мощное за 30 лет землетрясение: фото и видео разрушений

В субботу, 21 сентября, в Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение, в результате которого 68 человек были травмированы.

Об этом сообщает Albanian Daily News. Магнитуда подземных толчков составила 5,8 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Через несколько минут произошел новый толчок магнитудой 5,0 в том же районе и снова с очагом на глубине 10 км. После этого прошла серия афтершоков.

Всех пострадавших доставили в местные больницы.

В городах тряслись здания, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома. Разрушены были около 90 зданий в Дурресе и Тиране. Некоторые машины также повредили падающие обломки.

The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana, #Albania. #tërmet - @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN