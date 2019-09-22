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Албанию "смяло" самое мощное за 30 лет землетрясение: фото и видео разрушений

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В субботу, 21 сентября, в Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение, в результате которого 68 человек были травмированы.

Об этом сообщает Albanian Daily News. Магнитуда подземных толчков составила 5,8 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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В Албании произошло самое сильное за 30 лет землетрясение

В Албании произошло самое сильное за 30 лет землетрясение

Twitter EMSC

В Албании произошло самое сильное за 30 лет землетрясение

В Албании произошло самое сильное за 30 лет землетрясение

Twitter EMSC

Через несколько минут произошел новый толчок магнитудой 5,0 в том же районе и снова с очагом на глубине 10 км. После этого прошла серия афтершоков.

Албанию смяло мощное землетрясение

Албанию смяло мощное землетрясение

Twitter Alice Taylor

Албанию смяло мощное землетрясение

Албанию смяло мощное землетрясение

Twitter Alice Taylor

Всех пострадавших доставили в местные больницы.

В городах тряслись здания, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома. Разрушены были около 90 зданий в Дурресе и Тиране. Некоторые машины также повредили падающие обломки.

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

AFP

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

Twitter isamyzyraj

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

Twitter isamyzyraj

В Албании произошло мощное землетрясение

В Албании произошло мощное землетрясение

Twitter isamyzyraj

Как сообщал OBOZREVATEL, в Албании 1 июня было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, в результате чего пострадали люди.

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Место
Албания
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