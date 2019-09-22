Албанию "смяло" самое мощное за 30 лет землетрясение: фото и видео разрушений

В субботу, 21 сентября, в Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение, в результате которого 68 человек были травмированы.

Об этом сообщает Albanian Daily News. Магнитуда подземных толчков составила 5,8 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В Албании произошло самое сильное за 30 лет землетрясение Twitter EMSC

В Албании произошло самое сильное за 30 лет землетрясение Twitter EMSC

Через несколько минут произошел новый толчок магнитудой 5,0 в том же районе и снова с очагом на глубине 10 км. После этого прошла серия афтершоков.

Албанию смяло мощное землетрясение Twitter Alice Taylor

Албанию смяло мощное землетрясение Twitter Alice Taylor

Всех пострадавших доставили в местные больницы.

В городах тряслись здания, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома. Разрушены были около 90 зданий в Дурресе и Тиране. Некоторые машины также повредили падающие обломки.

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение AFP

В Албании произошло мощное землетрясение Twitter isamyzyraj

В Албании произошло мощное землетрясение Twitter isamyzyraj

В Албании произошло мощное землетрясение Twitter isamyzyraj

TERREMOTO DE MÉDIA INTENSIDADE ASSUSTA A ALBÂNIA - Um terremoto de 5,8 pontos na escala Richter atingiu neste sábado (21) a #Albânia e deixou ao menos 68 feridos, além de grandes danos materiais. Houve muito pânico nas ruas da cidade, em decorrência do tremor. pic.twitter.com/EidmR1ibSC — Explora Digital (@digital_explora) September 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Албании 1 июня было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, в результате чего пострадали люди.

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