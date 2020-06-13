В пятницу, 12 июня, Албания приняла первый чартерный рейс с туристами из Беларуси.

Они прибыли в международный аэропорт Тираны. Об этом сообщает албанское агентство АТА.

Туристический чартер организовала компании "Белавиа", национальный авиаперевозчик Беларуси.

Албания начала принимать туристов eurointegration.com.ua

Известно, что чартерные рейсы будут выполняться на протяжении лета два раза в неделю по вторникам и пятницам.

Премьер-министр Эди Рама опубликовал фотографии прибытия первых белорусских туристов. Пассажирам устроили праздничную встречу, но все они придерживались правил гигиены – были в масках, а на входе в терминал им измеряли температуру.

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