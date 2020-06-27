Бердянськ — столиця сімейного відпочинку України. Таку назву місто-переможець справедливо отримало від нашого оргкомітету всеукраїнської акції "7 чудес України: історичні міста та містечка". Крім Азовського моря та рибних делікатесів, виявляється, Бердянськ має незвичайну історію, яку ілюструють оригінальні та неповторні пам’ятки архітектури.

Але спочатку про головне – море.

Курорт Бердянська здавна приваблював відпочиваючих з дітьми. За рахунок хімічного складу води (92 корисних елементи), купання в Азовському морі часто прирівнюють до профілактики простудних захворювань. Вода нагрівається влітку від +22. Також в місті працюють медичні заклади санаторного типу, які лікують різні захворювання брудом з 4 лиманів. Для вибагливих туристів є навіть заклади європейського зразка. Видатний гуморист Остап Вишня у1926 році під час відпочинку написав про Бердянськ аж 12 гумористичних нарисів. В одній з них він писав, що після цілющих бердянських грязей пацієнти кидають своїми лиці і біжать танцювати. Тому на території санаторію "Бердянськ" ви знайдете пам’ятник зламаній милиці, а на постаменті викарбувані слова видатного українця: " Приїздить людина на милицях, а за півтора місяця лікування, прощаючись із курортом, дарує милиці курортові й садить... гопака.. ".

Ціни на проживання різні, в залежності від наближення до води та інфраструктури. В Бердянську є одна важлива особливість, яка приємно здивує українського туриста: вхід на усі без винятку пляжі є безкоштовним, і лише послуги на території пляжу є платними.

Для дітей

Як і на будь-якому курорті України на пляжі ви знайдете традиційні розваги. В місті також є аквапарк та дельфінарій. Однією з "фішок" міста є колесо огляду 50 м заввишки, яке певний час вважалось найвищим в Україні. Зоопарк "Сафарі" приємно вразить чистотою, відкритістю та неймовірною любов’ю до фауни. Тут ви зможете погодувати мавп, побачити 80 видів різних тварин, а деяких навіть потримати на руках.

Бердянський "Лувр"

Так можна назвати Бердянський міський художній музей ім. І.І.Бродського, але не поета, а художника. Розташований за адресою вул. Центральна, 29, музей нараховує до 6 000 пам'яток образотворчого мистецтва. Тут ви знайдете роботи таких відомих митців, як І. Айвазовський, (між іншим він був українцем вірменського походження), Бенуа, М. П. Богданов-Бєльський, М. Н. Дубовський, Коровін, Крамський, Архип Куїнджі, Кустодієв, А. О. Рилов, О. К. Саврасов.

Бердянськ – місто бажань

Так назвати місто можна через велику кількість скульптур та пам’ятників, які, за словами місцевих, виконують всі бажання. От тільки техніка загадування у всіх різна. Наприклад, сантехніку замовити бажання можна, лише вставивши йому до рота цигарку.

А от на "Стільці бажань" достатньо просто сісти та залишити під ним монету.

Тут ви також знайдете єдиний у світі пам’ятник азовському Бичку-годувальнику, вилов якого став справжнім спасінням для мешканців міста у скрутні часи.

В місті є свій Хогвортс

Бердянський державний педагогічний університет – інтелектуальний центр Приазов’я, а сама споруда – справжній витвір архітектурного мистецтва. Будівля виконана із червоної цегли в стилі середньовічного італійського зодчества і спроектована інженером Костянтином Єльським на замовлення місцевої громади. Одним із визначних випускників є Володимир Хавкін, який винайшов вакцину від чуми та холери, врятувавши мільйони людей від смерті по всьому світу.

Найкраще про історію міста туристам розкажуть професійні екскурсоводи наймолодшого Музею історії міста. Експозиція новоствореного закладу вражає повнотою та різноманіттям історичних періодів і побудована за тематико-хронологічним принципом. Бердянськ — дійсно унікальне місто. Ще не було Європейського Союзу, а підприємці європейських країн вже вкладали гроші в його розвиток. Британський консул та підприємець Джон Грієвз відкрив нині знаний у світі завод сільськогосподарської техніки, який досі функціонує. Зараз Бердянськ активно розвивається як туристичний центр. У ньому є все для залучення туристів: чудове море, цілюще повітря, розвивається інфраструктура і багата історія.