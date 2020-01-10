160 украинцев не могут улететь из Италии: названа причина

В аэропорту Неаполя 160 пассажиров уже двое суток не могут улететь из Италии в Украину.

Так, как пишет на своей странице в Facebook пользователь Владимир Беленкий, аэропорт Kyiv Sikorsky Airport, куда должен приземлиться самолет авиакомпании Ernest Airlines, не принимает его из-за долгов.

"Хронология такая: сначала отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь-Киев, за неимением альтернатив люди переезжают из всех городов Италии в Неаполь, чтобы вылететь", – пишет Владимир.

Facebook @vpb.belenky

"Рейс должен был улететь вчера, 9 января, в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге людей развернули у гейта, сказали собирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением и кто будет за это платить. Сегодня, 10 января, рейс должен был вылететь в 9 утра, все опять дошли до гейта и опять рейс отменили. Когда будет вылет непонятно. Люди отказываются уходить от гейта", – отмечает пользователь.

Facebook @vpb.belenky

Facebook @vpb.belenky

Facebook @vpb.belenky

Facebook @vpb.belenky

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ирландская авиакомпания Ryanair отменит рейсы из Киева в Стокгольм (Швеция) и в Нюрнберг (Германия). Такое решение вызвано задержками поставок самолетов Boeing 737 MAX.

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