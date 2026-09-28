Некоторые привычки при использовании смартфонамогут заметно сократить срок службы его аккумулятора. Среди наиболее распространённых ошибок — регулярная разрядка до 0%, постоянное поддержание заряда на уровне 100% и перегрев устройства.

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Об этом сообщает HowToGeek. Эксперты отмечают, что сама по себе быстрая зарядка практически не влияет на износ аккумулятора, поскольку современные смартфоны автоматически регулируют мощность в зависимости от уровня заряда.

Почему быстрая зарядка не "убивает" аккумулятор

Например, если телефон поддерживает зарядку мощностью 60 Вт, это не означает, что аккумулятор постоянно получает такую мощность. Максимальные показатели используются преимущественно при низком уровне заряда, а после достижения примерно 70–80 % скорость зарядки постепенно снижается.

Когда аккумулятор почти полностью заряжен, смартфон переходит на минимальную мощность. Это помогает снизить нагрев, который является одним из главных факторов старения литий-ионных аккумуляторов.

Разрядка смартфона до 0%

Регулярное использование смартфона до полного выключения может негативно влиять на аккумулятор. Хотя современные устройства не позволяют батарее физически разрядиться до абсолютного нуля, глубокие разряды все равно создают дополнительную нагрузку.

После такой разрядки аккумулятору требуется больше энергии и времени для восстановления заряда. Это может сопровождаться дополнительным нагревом и более быстрым износом ресурса зарядных циклов.

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Постоянный заряд на уровне 100%

Вредной для батареи может быть и противоположная привычка — постоянно держать смартфон подключенным к зарядному устройству. В таком случае уровень заряда может постоянно колебаться между 99% и 100%, создавая дополнительную нагрузку на аккумулятор.

Литий-ионные аккумуляторы лучше работают в диапазоне примерно 20–80%. Именно поэтому во многих современных смартфонах предусмотрены функции защиты аккумулятора и адаптивной зарядки, которые помогают продлить срок его службы.

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Перегрев смартфона

Наибольшую угрозу для литий-ионного аккумулятора представляет высокая температура. Смартфон может перегреваться не только во время зарядки, но и при обычном использовании.

Эксперты советуют не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами или в салоне автомобиля летом. Также стоит избегать длительных игровых сессий или длительного использования навигации, если телефон уже сильно нагрелся.

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Дополнительной проблемой могут стать толстые защитные чехлы, которые могут ухудшать отвод тепла от устройства.

Напомним, что перегрев смартфона может быть вызван чрезмерной нагрузкой, фоновыми процессами или зарядкой. Особенно опасно одновременное заряжание и активное использование устройства, поскольку это увеличивает нагрузку на аккумулятор.

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Как писал OBOZ.UA, обычно современный литий-ионный аккумулятор смартфона рассчитан на 2–3 года работы. По оценкам производителей, за это время батарея проходит примерно 300–500 циклов зарядки, после чего её ёмкость может снизиться примерно на 20%.

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