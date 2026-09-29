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Сколько времени можно держать телефон на зарядке после достижения 100%: это важно

Алина Милсент
Алина Милсент
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Сколько времени можно держать телефон на зарядке после достижения 100%: это важно
Как безопасно заряжать смартфон

Многие люди оставляют смартфон подключенным к зарядному устройству даже после того, как батарея показывает 100%. Особенно часто это происходит ночью. В связи с этим возникает логичный вопрос: вредит ли аккумулятору несколько лишних часов у розетки?

В современных телефонах предусмотрены системы, контролирующие процесс зарядки. Поэтому ситуация не настолько опасна, как иногда кажется. В то же время OBOZ.UA сообщает, что некоторые привычки действительно могут ускорить износ аккумулятора.

Что происходит, когда на экране уже 100%

В большинстве современных смартфонов установлены литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Их работу контролирует специальная электроника.

Когда заряд достигает максимального уровня, телефон не продолжает непрерывно подавать ток в аккумулятор. Система останавливает активную зарядку, а если уровень немного снижается, может кратковременно его пополнить.

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Поэтому несколько минут или даже некоторое время после достижения 100% сами по себе не означают, что аккумулятор сразу начнёт портиться.

Нужно ли бежать к розетке сразу после полной зарядки

Необязательно немедленно отключать смартфон в ту же секунду, как только появились 100%.

Современная электроника защищает аккумулятор от постоянной перезарядки. Однако если телефон ежедневно проводит много часов, подключенным к сети, аккумулятор дольше находится на высоком уровне заряда.

В сочетании с нагревом это может постепенно ускорять его естественное старение. Поэтому, если смартфон уже заряжен и нет необходимости оставлять его у розетки, лучше отсоединить кабель.

Ночная зарядка

Оставлять современный смартфон заряжаться на ночь в целом можно. Контроллер не позволяет батарее бесконечно получать заряд после достижения максимума.

Гораздо больше внимания следует уделять температуре. Телефон не следует класть под подушку, одеяло или оставлять в другом месте, где тепло плохо отводится. Перегрев способен негативно влиять на состояние аккумулятора значительно сильнее, чем само пребывание смартфона в подключенном к зарядному устройству состоянии.

Какой режим зарядки аккумулятор предпочитает больше всего

Если главная цель – как можно дольше сохранить исходную емкость аккумулятора, не обязательно каждый раз доводить заряд до максимума.

Часто рекомендуют поддерживать его примерно в пределах 20–80%. Такой режим сокращает время, в течение которого аккумулятор находится в крайних состояниях заряда.

Впрочем, это не означает, что зарядки до 100% нужно избегать при любых обстоятельствах. Если впереди длинный день и важна максимальная автономность, полностью зарядить телефон вполне нормально.

Функция, которую стоит поискать в настройках

Во многих современных смартфонах есть оптимизированная или адаптивная зарядка.

Телефон анализирует привычки владельца и может, например, некоторое время поддерживать заряд батареи на уровне около 80%, а до 100% зарядить ее незадолго до того момента, когда пользователь обычно отключает устройство.

В некоторых моделях также можно вручную установить ограничение максимального заряда.

Что больше всего сокращает ресурс аккумулятора

Чтобы аккумулятор дольше оставался в хорошем состоянии, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • не допускать регулярного сильного нагрева смартфона;
  • использовать исправные и качественные зарядные устройства;
  • не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами во время зарядки;
  • не разряжать аккумулятор до 0% каждый раз без необходимости;
  • по возможности использовать функцию оптимизированной зарядки;
  • не держать аккумулятор постоянно на максимальном уровне, если в этом нет необходимости.

Таким образом, после достижения 100% смартфон может ещё некоторое время оставаться подключённым к зарядному устройству – критического вреда от этого не будет. Однако постоянное многочасовое пребывание на зарядке, особенно при высокой температуре, лучше не превращать в ежедневную привычку.

Ранее OBOZ.UA объяснял, нужно ли перезагружать телефон после обновления.

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