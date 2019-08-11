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Звездопад Персеиды 2019: какую имеет силу и как успеть сфотографировать

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В августе украинцы смогут наблюдать одно из ярчайших космических явлений – звездопад Персеиды, который является интенсивным метеорным потоком.

Персеиды можно будет наблюдать в ночном небе вплоть до 20 августа, но пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Особенно зрелищно будет выглядеть метеорный поток двумя ночи и четырьмя утра.

Астрологи отмечают, что этот звездопад Персеиды имеет огромную силу из-за своей высокой интенсивности.

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Специалисты из американского космического ведомства NASA опубликовали советы, как лучше заснять поток Персеиды. Снимки лучше всего делать подальше от города на природе. Для качественных фото лучше использовать штатив, максимально длительную выдержку и таймер или дистанционное управление затвором камеры.

Также имеет смысл использовать широкоформатный объектив или рыбий глаз, чтобы захватить как можно больше пространства. Еще лучше использовать ручной автофокус.

Звездопад Персеиды

Звездопад Персеиды

Звездопад Персеиды

Звездопад Персеиды

Звездопад Персеиды

Звездопад Персеиды

Звездопад Персеиды

Звездопад Персеиды

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в середине августа на вечернем небе можно будет наблюдать за уникальным явлением – метеоритным дождем, который называется звездопад Персеиды.

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космос звезды NASA
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