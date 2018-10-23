Зовут "Бабушка": в Украине заработал полезный бот

В Украине заработал бот "Бабушка" для поиска по судебному реестру. Программой можно пользоваться как со смартфона, так и с десктопного компьютера.

Об этом сообщил Detector Media. Разработчик "Бабушки" Андрей Хорсев на своей странице в Facebook описал основные преимущества нового сервиса.

Бот не требует регистрации и имеет простой интерфейс - только одно поле, которое нужно заполнить - поисковое. Кроме того, "Бабушка" может отправить пользователю уведомления об обновлении информации по любому судебному делу.

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Бота создала IT-компания 908, которая ранее представила сервис для поиска информации в госреестрах Опендатабот.

Другой сервис Опендатабот собирает данные из открытых государственных реестров и предоставляет полную информацию о человеке или компании. Его разработали для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов. Сейчас Опендатаботом пользуется более 250 000 граждан, каждый четвертый из них - ежедневно: это юристы, владельцы бизнеса и журналисты.

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