Жизнь после смерти: ученые обнаружили доказательства рая

Основываясь на квантовой теории поля, ученые допустили вероятность существования рая и ада.

Профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института Шон Кэрролл привел доказательства существования загробной жизни, передает "Рамблер".

В частности, Ланц утверждает: человек после смерти не исчезает, а просто начинает существовать в другом виде.

По его словам, душа, скорее всего, представляет собой ряд атомов, электронов или других субатомных частиц.

Отмечается, что они никуда не исчезают после гибели тела, их просто перестает сдерживать внешняя оболочка и элементы возвращаются в свои поля.

Согласно квантовой теории поля, для каждого типа частиц есть одно поле во Вселенной: одно для всех фотонов, другое для электронов и так далее.

Таким образом выходит, что все составляющие просто разлетаются по своим местам, но не исчезают совсем. Такое поведение частиц может подтверждать и существование других нематериальных вещей, таких как Рай или Ад.

В контексте теории они могут быть невидимыми квантовыми объектами нашей Вселенной, где, по оценке ученых, видимой материей является лишь малая часть.

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