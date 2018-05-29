Жизнь на Марсе: ученые приблизились к разгадке тайны

Ученым удалось выделить типы горных пород и возможные места их залегания, наиболее перспективные для поиска возможных окаменелостей древних организмов на Марсе.

Выводы специалистов были изложены в научной статье, опубликованной в издании Journal of Geophysical Research: Planets командой во главе с Дереком Бриггсом из Йельского университета в США, передает "Рамблер".

Отмечается, что жизнь имеет свойство оставлять после себя характерные окаменелости.

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Ученые настроены оптимистически. В частности, уверенности им придает отсутствие на Красной планете движения тектонических плит.

На Земле такие подвижки сминают целые геологические пласты, повышая в них и давление, и температуру. Хрупкие окаменелости при этом запросто могут разрушиться. Однако на Красной планете ничего подобного не наблюдается.

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