Жителям Швеции вживили чипы под кожу: что это и как работает

Шведам начали массово имплантировать чипы под кожу. Теперь люди могут ними открывать входные двери, а также предоставлять таким образом билеты для контроля на поезд.

И это - только начало возможностей. Микрочип длиной чуть меньше двух сантиметров вводится под кожу между большим и указательным пальцами руки, а затем его смогут имплантировать и в голову, говорится в сюжете DW Ukrainian(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В свою очередь защитников конфиденциальности беспокоят возможные кражи и утечки личных данных из-за применения таких технологий.

Исследования ЕС предупредили о рисках имплантирования микрочипов. С их помощью можно легко создавать профили движения и влиять на поведение людей.

"С точки зрения конфиденциальности всегда существуют риски, связанные с использованием персональной информации. И это зависит от того, как вы защищаете свои данные. Поэтому вам следует провести анализ рисков, прежде чем использовать эти чипы", - сказал Адольф Слома, представитель Шведской службы защиты данных.

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Однако анализ рисков больше не нужен продавцу чипов Йовану Остерлунду. Этот тренд невозможно остановить. Вскоре чипы будут носить не только в руке, но и в голове, утверждают в издании.

"Через 30 лет произойдет четкое деление общества между природными и неприпроднимы гражданами. Природные будут продолжать отвергать любую техническую оптимизацию своего тела. Это как отказ от технического страхования сегодня", - рассказал предприниматель Остерлунд.

Дизайнер Эрик Фриск, который со своей девушкой вживил под кожу такой датчик, считает, что чипы могли бы отчитываться о его температуре или уровне сахара в крови, чтобы контролировать тело.

Как утверждает DW Ukrainian, "чипированных" шведов ежедневно становится все больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, дроны будут спасать во время катастроф и бедствий.