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Землю ждет кровавое суперлуние после Нового года: названа дата

6.7тЧитать материал на украинском

После новогодних праздников жители северного полушария Земли смогут увидеть редкое астрономическое явление — кровавую суперлуну.

Так, она появится в ночь с 20 на 21 января. Окрашивание Луны в красный цвет придаст эффект прохождения нашего естественного спутника через тень Земли, что называется лунным затмением.

Отмечается, что 2019 году произойдет не простое лунное затмение: спутник Земли окажется в перигее, а это означает, что Луна пройдет максимально близко по своей орбите к планете.

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В результате, для наблюдателей Луна будет визуально казаться гораздо больше, чем в обычные дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 1 на 2 января 2018 года жители Земли увидели редкое полнолуние, которое окрестили главным Суперлунием 2018 года.

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