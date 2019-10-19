"Земля – не уникальна": ученые сделали потрясающее открытие

Вселенная наполнена очень схожими с Землей и Марсом по своему составу планетами. Это доказывает новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), которые изучили свет белых карликов.

Соответственную роботу опубликовали в журнале Science. Команда астрофизиков и геохимиков заявила, что Земля не является уникальной, написало издание "Российская газета" со ссылкой на Phys.org.

"Мы только что увеличили вероятность того, что многие каменистые экзопланеты очень похожи на Землю и Марс, а также что их во Вселенной насчитывается очень большое количество", – рассказал соавтор работы Эдвард Янг.

К такому выводу исследователи пришли, применив разработанный ими метод детального анализа геохимии планет, которые расположены за пределами Солнечной системы. Они рассмотрели полученные ранее данные о каменистых планетах, вращающихся вокруг шести белых карликов.

Ученые сделали потрясающее открытие

Ближайший из изученных объектов находится примерно в 200 световых годах от Земли, а самый дальний – в 665. Мощное гравитационное притяжение приводит к тому, что тяжелые элементы, например, углерод, кислород и азот, быстро оседают в их недрах. Обнаружить эти элементы при помощи обычных телескопов – просто невозможно.

Но изучение света, исходящего от белых карликов, позволяет проанализировать спектр и выявить элементы, которые были поглощены остатками древних звезд. Материал от разорванных притяжением белого карлика астероидов и планет оседает на нем.

"Анализируя состав атмосферы белого карлика, мы выявляем элементы, из которых состоял ранее вращавшийся вокруг него объект. В обычном белом карлике должны присутствовать только водород и гелий. Но мы обнаружили и другие материалы, такие как кремний, магний, углерод и кислород", – объяснила ведущий автор исследования Александра Дойл.

Также ученые измерили количество железа, которое окислялось в материале, попавшем на белый карлик. Горные породы Земли и Марса схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.

Оказалось, что и экзопланеты вокруг изученных белых карликов обладают таким же составом. По объемам окисленного железа эти каменистые объекты очень похожи на Землю и Марс. То есть они обладают такой же геофизикой и геохимией.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.

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