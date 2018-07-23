Земля будет уничтожена: озвучен сценарий скорого конца света

Бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж предрек скорый неизбежный апокалипсис, который наступит из-за "планеты X", также известной как планета Нибиру.

По его словам, небесное тело подобралось к Земле на рекордно минимальное расстояние, поэтому его гравитационное поле начало провоцировать возникновение массовых природных катаклизмов, передает The Siver Telegram.

Троубридж утверждает, что признаками приближения Нибиру является частая вулканическая активность, землетрясения, цунами, а также ослабление магнитного поля нашей планеты.

Отмечается, что по мнению некоторых ученых, глобальная катастрофа начнется с извержения Йеллоустонского супервулкана.

Согласно большому количеству мифов и легенд таинственная "планета X" должна уничтожить все живое на нашей планете. Некоторые ученые считают эти утверждения правдивыми, веря в существование этого небесного тела. Однако в настоящее время прямых доказательств существования Нибиру не обнаружено.

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