Зеленский потребовал создать в Украине ракету-носитель до 2024 года

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетный носитель легкого класса для освоения космоса.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский. По его словам проект нужно реализовать при каденции Зеленского, т.е. до 2024 года.

"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса", – сказал министр.

По его словам, уже есть несколько проектов, но все они будут финансироваться за счет инвесторов, поскольку у государства таких денег нет.

Также он отметил, что среди инвесторов могут быть иностранные государства.

Как писал OBOZREVATEL, украинец Владимир Левикин основал в Великобритании компанию Skyrora, которая должна составить конкуренцию космической корпорации Илона Маска SpaceX. Инженеры Skyrora уже провели наземные испытания космической ракеты, чего не было в Британии последние полвека.