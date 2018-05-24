Зараженных уже тысячи: появились детали о кибератаке российских хакеров на Украину

В процессе подготовки масштабной кибертатаки на Украину, российские хакеры заразили вирусом VPNFilter по меньшей мере 500 тыс. роутеров и приборов для хранения информации по всему миру.

Как сообщает Reuters, вирус поразил пользователей из десятков стран.

Издание приводит слова исследователя компании Cisco Systems, который считает, что за очередной кибератакой стоит Кремль.

"За кампанией под названием VPNFilter стоит российское правительство, потому что хакерское программное обеспечение обменивалось кодами с вредоносными ПО, используемыми в предыдущих кибератаках, за которые правительство США возложило ответственность именно на Москву", - сказано в сообщении.

Представитель компании также поделился техническими деталями с конкурентами, которые продают ПО, чтобы они могли выдавать предупреждения своим клиентам и защищать от угрозы.

Министерство национальной безопасности США заявило, что оно расследует вредоносное ПО, которое предназначено для устройств Linksys, MikroTik, Netgear Inc, TP-Link и QNAP. Оно внедряется в систему, запрашивая установить обновления.

Позже появилась официальная реакция Кремля на обнародованную информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании в преддверии финала Лиги Чемпионов 2018.