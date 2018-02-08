Запуск Falcon Heavy: появилось последнее фото Starman в авто Маска

Опубликована последняя фотография манекена Starman в электрокаре Tesla Roadster, который 6 февраля запустили к Марсу на ракете компании SpaceX "Falcon Heavy".

Снимок появился в профиле Илона Маска в Instagram.

"Последняя фотография Starman в Roadster. Его путь лежит через орбиту Марса к поясу астероидов", - сказано в описании.

Instagram elonmusk

В Telegram-канале "Alpha Centauri | Космос" уточнили, что к орбите Земли Starman приблизится снова только в 2030 году.

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Как сообщал "Обозреватель", "Авиалинии Антонова" помогли Маску запустить Falcon Heavy.