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Запуск Falcon Heavy: появилось последнее фото Starman в авто Маска

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Опубликована последняя фотография манекена Starman в электрокаре Tesla Roadster, который 6 февраля запустили к Марсу на ракете компании SpaceX "Falcon Heavy".

Снимок появился в профиле Илона Маска в Instagram.

"Последняя фотография Starman в Roadster. Его путь лежит через орбиту Марса к поясу астероидов", - сказано в описании.

Instagram elonmusk

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В Telegram-канале "Alpha Centauri | Космос" уточнили, что к орбите Земли Starman приблизится снова только в 2030 году.

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Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt

Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk)

Как сообщал "Обозреватель", "Авиалинии Антонова" помогли Маску запустить Falcon Heavy.

Персона
Илон Маск
Место
США
Объекты
TeslaSpaceX
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