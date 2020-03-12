За вами шпионят: четыре признака, что ваш смартфон под "колпаком"

Наш смартфон представляет потенциальный интерес для шпионского наблюдения.Не только публичные личности, но и обыкновенные люди попадают под "колпак" слежки. Рассказываем, как решить эту проблему

Кому это нужно?

Мобильный телефон содержит кладезь информации о нас:

фото, видео, документы;

пароли учетных записей;

данные банковских карт;

история поиска в браузере;

геолокация;

архив сообщений.

И даже если вы самый законопослушный гражданин, вы можете быть интересны спецслужбам, а также за вами могут установить слежку работодатели или рекламные агентства. Еще есть ревнивые супруги, недоброжелатели, преступники и просто психопаты, которые могут грубо вторгнуться в вашу личную жизнь.

Мобильные операторы большинства стран обязаны по закону сотрудничать с государственными службами безопасности. Шпионские действия других неравнодушных лиц и организаций незаконны.

Есть несколько характерных признаков, говорящих о наличии вредоносных, шпионских программ на устройстве.

Слишком быстро садится аккумулятор

Заметили, что ваш телефон слишком быстро разряжается? Это подозрительный факт, если гаджет приобретен недавно.

При наличии шпионских программ устройство потребляет больше энергии, чем обычно и нагревается. Владелец постоянно заряжает телефон, которым почти не пользуется. Стоит проверить использование батареи в настройках, чтобы узнать, какое приложение потребляет больше энергии.

Кроме того, устройство работает ощутимо медленнее, так как сторонняя программа использует оперативную память для своих задач.

Самопроизвольные действия

Владелец смартфона может обнаружить признаки наличия на устройстве вредоносных программ, если будет внимателен:

Телефон сам по себе включается, переключается между активными процессами, заходит в приложения, пишет СМС и звонит на непонятные номера. Вы можете увидеть эту активность лично или, проверив список вызовов;

Вы получаете на электронную почту странные сообщения с кодами и символами. Это могут быть и медиафайлы;

Шпионское программное обеспечение создает папки и файлы в телефоне. Стоит проверить их наличие;

Появились приложения, которые пользователь никогда не скачивал;

Интернет-трафик неоправданно возрос.

Встроенное программное обеспечение

На мобильных обычно установлен пакет базовых приложений, которые нельзя удалить. Но это могут быть неудобные и потенциально нежелательные программы.

Это они наполняют смартфон всплывающими окнами, меняют настройки браузера, и даже имеют возможность собирать информацию о пользователе, чтобы в дальнейшем продать ее рекламным агентствам. Это может быть отслеживание истории просмотров и поиска в браузере, файлов cookie, списка контактов и определение местонахождения.

Необычный шум

О прослушивании ваших звонков говорят следующие факты: во время телефонного разговора вы слышите эхо собственного голоса, необычный треск, щелчки.

Вы можете услышать звуковой сигнал в начале разговора или, когда прощаетесь с собеседником. Правда, не исключено, что шум возникает из-за неполадок в сети или сломанного динамика. Но если с этим всt в порядке, стоит насторожиться.

Прослушка только кажется старомодным атрибутом холодной войны. На самом деле она используется и поныне.

Если вы привыкли мыслить здраво, и интуиция говорит вам, что за вами следят, возможно, стоит прислушаться к её голосу.Дабы закрыть допуск к своей личной информации на телефоне, применяйте сброс до заводских настроек.

В любом случае вы должны помнить — каждый человек имеет право на неприкосновенность личной жизни.

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