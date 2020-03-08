Не тратьте деньги зря! Пять бесполезных "фишек" в телефоне, на которые ведутся покупатели

Современные смартфоны с каждым годом выпускают все более дорогими и навороченными. У них появляется много полезных функций, упрощающих жизнь пользователя, но хватает и тех, которые способствуют лишь повышению продаж.

В этой статье расскажем, какие инновации на деле оказываются бессмысленными, поэтому за них нет смысла переплачивать.

Выдающиеся показатели по результатам тестов

На стадии испытаний используют различные программы, оценивающие технический потенциал начинки смартфона. Все это влияет на скорость работы гаджета.

На практике доверять этим тестам часто не стоит, так как производители идут на хитрости, чтобы продемонстрировать впечатляющие результаты. Например, снимают ограничения частот графических ядер и процессора.

К тому же тестирование осуществляется по экстремальным сценариям, которые в обычной жизни используются крайне редко.

Беспроводная зарядка

Суть этой технологии заключается в наличие индукционной катушки, встроенной на заднюю панель. Оказавшись в магнитном поле, она начинает успешно проводить ток.

В перспективе эта технология позволит забыть о проводах и разъемах, но сейчас в ней немного смысла, ведь все равно требуется кабель для присоединения к сети, хоть зарядка и считается беспроводной. Да и условий для зарядки такого гаджета сегодня практически не найти.

Изогнутый дисплей

Конечно, такой экран эффектно выглядит, но обладает большими недостатками. Его проблематично заменить, а разбить очень легко. К тому же изогнутость снижает эргономические показатели.

Более того, изображение на такой дисплее выглядит не идеально. Под разными углами цвета сильно искажаются.

Складная конструкция

У возвращения моды на раскладушки существует большой недостаток. Современные смартфоны с такой функцией оказались весьма ненадежными. Нередко дисплей начинает ломаться буквально через несколько недель после покупки. При этом запчасти стоят дорого, а ремонтировать такие гаджеты сложно.

К тому же стоят такие устройства на порядок больше аналогов, демонстрируя существенно худшие характеристики по сравнению с другими моделями.

8К-видео

Функция записи в таком формате возникла во многих современных моделях. Однако на практике оказывается, что принципиальных преимущества в записи видео такого качества нет, зато проблем предостаточно.

Такое ролики стремительно пожирают память, тратят огромное количество вычислительных ресурсов и энергии. Одна минуты записи видео в таком формате требует около 600 МБ свободного места. Продолжительность таких роликов ограничивается несколькими минутами, так как в противном случае датчик изображения слишком нагревается, рискуя выйти из строя.

Наконец, на рынке практически отсутствуют устройства, обладающие 8К-экранами. Так что оценить по достоинству полученный результат просто не выйдет.

5G-модемы

С появлением в мире сетей пятого поколения вырастает желание приобрести смартфон с функцией 5G, чтобы на себе испытать передовую технологию. Однако торопиться большого смысла нет. Конечно, коммерческие сети 5G уже существуют в нескольких странах, но на просторах бывшего СССР их появление пока остается перспективой далекого будущего.

Дополнительные сложности возникают из-за того, что до сих пор нет ясности с диапазоном частот. Пока так и не решено, в каком спектре будут развернуты отечественные 5G частоты. Например, если выбор будет сделан в пользу 24,5 – 29,5 ГГц, в смартфоне потребуется mmWave, которая встречается далеко не везде.

Так что решив сегодня приобрести смартфон с функцией 5G, вы рискуете не скоро почувствовать всю прелесть использования сетей нового поколения.

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