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Юпитер максимально сблизится с Землей: украинцы увидят феномен

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В ночь с понедельника на вторник, 11 июня, жители Земли смогут увидеть Юпитер в небе невооруженным глазом.

Газовый гигант максимально приблизится к нашей планете и его можно будет наблюдать в виде яркого пятна, затмевающего большинство звезд. Об этом сообщает Cnet.

Отмечается, что подобное явление происходит ежегодно, когда Земля оказывается на одной линии с Юпитером и Солнцем.

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Неожиданные открытия: ученые "заглянули" внутрь Юпитера

Юпитер

Юпитер

interesnyefakty.org

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США все же рекомендуют взять бинокль или небольшой телескоп, чтобы увидеть Юпитер еще лучше.

Отмечается, что Юпитер приблизится на расстояние в 640 млн км к Земле и станет третьим самым ярким объектом в ночном небе после Луны и Венеры.

Из почти 80 спутников планеты увидеть можно будет только три наиболее ярких — Европу, Ганимед и Каллисто.

Юпитер

Юпитер

s-zametki.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее космический аппарат "Юнона", прибывший на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года, сделал невероятный по красоте снимок поверхности планеты.

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Теги
космосЮпитерЗемля
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CARGO 100
CARGO 100
"... подобное явление происходит ежегодно", но "украинцы увидят феномен" 11 июня, да и "жители Земли смогут увидеть Юпитер в небе невооруженным глазом", но в США "рекомендуют взять бинокль или небольшой телескоп". Какой телескоп, какой феномен, если кастрюля у журналистов ниже ушей. Ну порадовал обоз на ночь ...
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