YouTube получил новую полезную функцию

В браузерной версии Youtube появилась полезная функция – поддержка голосовых команд для поиска и навигации по сайту.

Как сообщает 9to5Google, ранее воспользоваться микрофоном для поиска видео могли только пользователи мобильной версии.

Теперь же для использования голосовой команды нужно нажать на значок микрофона, что находится справа от строки поиска, и дать разрешение на его использование на устройстве. Отмечается, что если применить голосовую команду во время просмотра видео, оно автоматически будет приостановлено.

Кроме того, с помощью голосового запроса можно посмотреть историю просмотров или запустить воспроизведение последнего видео с определенного YouTube-канала.

Напомним, YouTube запустил новый сервис для создания коротких видеороликов YouTube Shorts, который работает по аналогии с самым популярным в мире приложением TikTok.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые популярны видео на YouTube за 2020 год. Еще были озвучены самые популярные видео в Украине за прошлый год.