YouTube показал "бесконечный клип". Видео

На портале YouTubeсоздали первый в истории "бесконечный" клип на песню американской исполнительницы Билли Айлиш с песней Bad Guy.

Необычный видеоряд запустили по случаю преодоления отметки в один миллиард просмотров ролика. На видео показан не только оригинальный клип певицы, но также собраны тысячи различных кавер-версий со всего мира.

Отмечается, что после перехода на онлайн-приложение начинается видео, которое автоматически подтягивает различные версии песни Bad Guy. При этом таймкод видеороликов синхронизирован – при переключении на соседнее окно миниплеера композиция продолжается без паузы, но уже в другой обработке.

По словам создателей такого видео, на его просмотр должно уйти приблизительно 1,46х10100 лет, что является почти "бесконечностью" для обычного пользователя YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа BTS представила новый клип, который побил рекорды Youtube.