YouTube назвал самые популярные видео в Украине за 2020 год

Алексей Титофф Технологии 14:11, 1.12.2020 Обновлено: 14:31, 1.12.2020

Самым просматриваемым видео в украинском сегменте YouTube стала пародия от канала SILIRADA на песню белорусского певца Мэвл "Холодок" – почти 15,4 млн просмотров.

Об этом сообщает пресс-служба Google, назвав топ-10 самых популярных видео 2020 года на YouTube, что собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

На втором месте оказались записи телевизионных шоу – "Холостячка" и "Від пацанки до панянки". Далее идет интервью бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Также в десятку попали различные развлекательные видео для детей, интервью на канале Вдудь и передача канала Антона Птушкина про путешествия.

Помимо этого, украинцы в YouTube больше всего смотрели клипы российских исполнителей. На первом месте по просмотрам оказалось видео – Клава Кока & NILETTO – "Краш".

Как сообщал OBOZREVATEL, на портале YouTube создали первый в истории "бесконечный" клип на песню американской исполнительницы Билли Айлиш с песней Bad Guy.

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