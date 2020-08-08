Японская компания после 35 лет прекратила выпуск ноутбуков
Известная японская компания Toshiba, которая первая в мире представила ноутбук для массового рынка, заявила о прекращении выпуска портативных компьютеров.
Как сообщает пресс-служба корпорации, после 35 лет производства ноутбуков, Toshiba прекращает выпуск устройств под собственным брендом.
Также корпорация уведомила о полном поглощении соответствующего подразделения другой компанией. Отмечается, что новые модели ноутбуков в дальнейшем будут выходить под брендом Dynabook, а сама компания завершает деятельность в этом сегменте рынка.
По мнению экспертов, Toshiba прекратила выпуск ноутбуков, не выдержав конкуренции с другими компаниями, такими как Lenovo, HP и Dell.
Отметим, что летом 2018 года компания Sharp получила 80,1% акций Toshiba, а 30 июня 2020 года Sharp окончательно поглотил корпорацию.
Добавим, что в 1985 году был представлен ноутбук Toshiba T1100, который японский техно-гигант описал, как "первый в мире портативный компьютер для массового рынка".
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