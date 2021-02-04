Xiaomi заблокировала Google-сервисы в смартфонах: в компании ответили

Алексей Титофф Технологии 21:34, 4.02.2021 Обновлено: 21:46, 4.02.2021

В китайской компании Xiaomi прокомментировали информацию о блокировке мобильных сервисов Google на своих смартфонах после релиза прошивки MIUI 12.5.

В соцсети Weibo было опубликовано официальное заявление компании, где было дано опровержение о блокировке Google Media Services.

"Мы заметили, что некоторые не осведомленные о реальном положении дел пользователи и СМИ начали распространять информацию о том, что наши смартфоны больше не поддерживают GMS. Мы считаем своим долгом прояснить ситуацию, чтобы избежать распространения ложной информации", – отмечено в сообщении.

По заверению Xiaomi, GMS не будут блокированы на смартфонах. В компании подчеркнули, что их смартфоны уже выходят с предустановленными сервисами от Google.

Также отмечается, что в будущем пользователи не смогут самостоятельно устанавливать GMS, но вместе с тем будет появляться больше устройств с сервисами Google из коробки.

В Xiaomi подчеркнули, что все глобальные версии смартфонов выходят с сервисами Google.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google отключил Huawei от обновлений операционной системы Android.

Комментировать
Технологии

Смотрите также

Шмыгаль заявил, что рост цен в Украине "подогреет экономику"

Под Полтавой в детском саду внезапно умерла 19-летняя воспитательница. Фото

Усик объяснил, почему попросил называть себя русским, а не украинским именем

Данилов – защитникам каналов Медведчука: на нашу страну напали, мы будем действовать так, как нужно

ОПЗЖ приняла резолюцию об инициировании импичмента Зеленскому