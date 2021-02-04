Xiaomi заблокировала Google-сервисы в смартфонах: в компании ответили

В китайской компании Xiaomi прокомментировали информацию о блокировке мобильных сервисов Google на своих смартфонах после релиза прошивки MIUI 12.5.

В соцсети Weibo было опубликовано официальное заявление компании, где было дано опровержение о блокировке Google Media Services.

"Мы заметили, что некоторые не осведомленные о реальном положении дел пользователи и СМИ начали распространять информацию о том, что наши смартфоны больше не поддерживают GMS. Мы считаем своим долгом прояснить ситуацию, чтобы избежать распространения ложной информации", – отмечено в сообщении.

По заверению Xiaomi, GMS не будут блокированы на смартфонах. В компании подчеркнули, что их смартфоны уже выходят с предустановленными сервисами от Google.

Также отмечается, что в будущем пользователи не смогут самостоятельно устанавливать GMS, но вместе с тем будет появляться больше устройств с сервисами Google из коробки.

В Xiaomi подчеркнули, что все глобальные версии смартфонов выходят с сервисами Google.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google отключил Huawei от обновлений операционной системы Android.