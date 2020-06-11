Windows и macOS получили уникальную "фишку" от Android
Компания Google внедрила в интернет-браузер Chrome функцию Live Caption (Автоматические субтитры), которая перешла с мобильной ОС Android 10.
Как сообщили в пресс-релизе, субтитры работают для воспроизведения видео и звукового контента, то есть автоматически преобразуют речь в текст.
Ранее данная функция была доступна только на смартфонах под управлением "андроида". Субтитры работали в разных приложениях, от YouTube до мессенджеров, без необходимости к подключения к сети.
Теперь же в тестовой сборке Chrome Canary версии 85.0.4167.0 и более свежих функция Live Caption стала доступна для пользователей компьютеров.
Live Caption доступна в версиях для Windows, macOS, Linux и ChromeOS. Запустить автоматический перевод можно на странице Chrome.
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