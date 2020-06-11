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11 июня • обновлено в 05:24
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Windows и macOS получили уникальную "фишку" от Android

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Компания Google внедрила в интернет-браузер Chrome функцию Live Caption (Автоматические субтитры), которая перешла с мобильной ОС Android 10.

Как сообщили в пресс-релизе, субтитры работают для воспроизведения видео и звукового контента, то есть автоматически преобразуют речь в текст.

Ранее данная функция была доступна только на смартфонах под управлением "андроида". Субтитры работали в разных приложениях, от YouTube до мессенджеров, без необходимости к подключения к сети.

Презентация Live Caption

Презентация Live Caption

Теперь же в тестовой сборке Chrome Canary версии 85.0.4167.0 и более свежих функция Live Caption стала доступна для пользователей компьютеров.

Live Caption доступна в версиях для Windows, macOS, Linux и ChromeOS. Запустить автоматический перевод можно на странице Chrome.

Live Caption

Live Caption

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Теги
Google Android Windows
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