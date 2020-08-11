Windows 10 лишили важной функции: что изменилось

Компания Microsoft при обновлении операционной системы Windows 10 убрала функцию автоматического обновления драйверов через интернет.

Об этом говорится в пресс-релизе компании. Апдейт коснулся версии ОС начиная с версии 19041.423.

Теперь, чтобы установить новые версии программного обеспечения через "Диспетчер устройств" нужно лишь их предварительного скачивания или хранении на жестком диске ПК. Доступ же утилиты к серверам Microsoft теперь заблокирован, и соответствующая опция исчезла из контекстного меню.

Проверить возможность апдейта драйверов через интернет теперь можно лишь вручную на странице необязательных обновлений в системном меню настроек.

В Windows 10 убрали функцию автоматического обновления драйверов через интернет

Как сообщал OBOZREVATEL, в операционной системе Windows 10 нашли баг, который замедлял работу компьютера.