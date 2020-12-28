WhatsApp с Нового года прекратит работу на части смартфонов

Дарья Дурова Технологии 00:07, 29.12.2020

Мессенджер WhatsApp начиная с 1 января 2021 года перестанет работать на старых смартфонах, как iPhone 4 или его более ранние версии, а также Android ниже 4.0.3.

Как передает Daily Mail, таким образом доступ к своим перепискам потеряют около миллиона пользователей. Это связано с обновлением принадлежащего американской компании Facebook мессенджера.

В частности, в новом году платформа обмена сообщениями решила отказаться от поддержки iOS 9, операционной системы, выпущенной Apple в 2015-м. WhatsApp также станет недоступным для пользователей мобильной операционной системы KaiOS ниже версии 2.5.1.

iPhonе 4S, 5, 5S, 5C, 6 и 6S можно обновить, предварительно осуществив резервное копирование данных, чтобы поддерживать работу WhatsApp.

Пользователям, которые не смогут этого делать, нужно будет либо экспортировать свои данные и сохранить сообщения, либо обновить телефон, чтобы не потерять доступ к чатам.

Прекращение поддержки старых устройств – это обычная практика разработчиков приложений, которая высвобождает ресурсы и позволяет сосредоточиться на улучшении продукта для большинства пользователей, у которых есть более современные телефоны.

Добавим, WhatsApp – одно из самых популярных приложений в мире с 2 миллиардами пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали приложения, больше всех собирающие данные со смартфона. На первом месте оказался Facebook. Мессенджер WhatsApp также привлек внимание специалистов.

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