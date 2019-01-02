WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах: подробности

Мессенджер WhatsApp отказался от поддержки некоторых популярных операционных сетей в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте компании. Так, изменения коснутся телефонов с операционной системой Nokia Series 40, которая была создана еще в 1999 году.

В 2012 году количество устройств в мире под разными редакциями Nokia S40 насчитывало боле 1,5 млрд.

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Кроме того, с 1 февраля 2020 года подобная ситуация произойдет со смартфонами на базе Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разработчики WhatsApp создали приложение, которое позволяет владельцам iPhone следить за другими пользователями мессенджера. Программу можно приобрести всего за два доллара.