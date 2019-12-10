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10 декабря • обновлено в 10:36
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WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году: кого коснется

1.6т
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Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS.

Смартфоны со старыми операционными системами не будут поддерживать мессенджер производства Facebook уже в конце этого года, пишет Daily Mail.

На Windows Phone приложение отключится после 31 декабря 2019 года. На ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 поддержка прекратится 1 февраля 2020 года. По оценке издания, в офлайне окажутся миллионы пользователей.

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Мессенджер будет доступен на Android с версиями от 4.0.3 и на устройствах Apple с iOS 9 и старше. В компании пояснили, что эти ограничения связаны "с невозможностью будущего расширения возможностей приложения".

Как писал OBOZREVATEL, ранее мессенджер WhatsApp уже отказался от поддержки некоторых популярных операционных сетей в 2019 году.

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Автор
Глеб Иванов
Тег
WhatsApp
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да кому этот поганый мессенджер нужен? После его поглощения Фейсбуком он стал отстойным!
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