WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году: кого коснется

Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS.

Смартфоны со старыми операционными системами не будут поддерживать мессенджер производства Facebook уже в конце этого года, пишет Daily Mail.

На Windows Phone приложение отключится после 31 декабря 2019 года. На ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 поддержка прекратится 1 февраля 2020 года. По оценке издания, в офлайне окажутся миллионы пользователей.

WhatsApp

Мессенджер будет доступен на Android с версиями от 4.0.3 и на устройствах Apple с iOS 9 и старше. В компании пояснили, что эти ограничения связаны "с невозможностью будущего расширения возможностей приложения".

Как писал OBOZREVATEL, ранее мессенджер WhatsApp уже отказался от поддержки некоторых популярных операционных сетей в 2019 году.

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