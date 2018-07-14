После трагедии на полигоне под Ривно, когда во время учений погибли четверо военных, президент запретил использование минометов "Молот" до окончания расследования. Это ЧП с "Молотом" уже не первое, но именно оно стало самым громким: девять раненых и трое погибших. И эти потери военные понесли в сотнях километрах от зоны боевых действий.

Ранее уже сообщалось минимум о четырех происшествиях с минометом этой конструкции, которые приводили к человеческим жертвам.

Но само по себе количество ЧП не является основным определяющим фактором, ведь именно в последние несколько лет военные активно проводят учения, да и боевые действия на Донбассе предполагают активное использование оружия.

Во всех предыдущих случаях следствие приходило к выводу о браке боеприпасов или же т.н. "человеческом факторе". Последний термин в большинстве подобных случаев означает нарушение техники безопасности или, говоря языком юридическим, халатность. С другой стороны волонтеры и журналисты не раз писали о недоработках миномета – недостатках ствола, опорной плиты, а также о несоответствующих характеристиках стали.

На сегодня все версии имеют право на жизнь. Причиной трагедии могут быть и недостатки конструкции, и качество металла, и просто заводской брак, и проблемы с боеприпасами, со сроком использования "на грани". Пока что, с учетом имеющейся информации, лично мне наиболее вероятными видятся версии с тем самым человеческим фактором, а точнее с двойным заряжанием "Молота" или же с негодным боеприпасом.

Напомню, что миномет создавался три года назад в условиях острого дефицита такого оружия, которое ждали на передовой. Ликвидировать брешь взялся киевский завод "Маяк", который на основе советского 120-мм миномёта 2Б11 конца 70-х годов создал отечественный М120-15 ("Молот"). Впервые миномет представили в рамках Международной выставки “Оружие и безопасность-2015”. После проведения ведомственных испытаний, в марте 2016 года он стал поступать в войска, а Минобороны сделало заказ на поставку 280 минометов.

Учитывая остаточно сжатые сроки, которые прошли от разработки до реального использования "Молота" в поле, можно выдвигать разные версии и зачастую не в пользу производителя. Поэтому в интересах самого "Укроборонпрома", в который входит "Маяк", наконец-то расставить все точки над i. Зачастую информация, которую выдают официальные источники, общественность убеждает мало. Ведь если "разбор полетов" проводят представители структур того же "Укроборонпрома", который и поставляет эту самую технику, то доверие к его результатам, увы, будет невысоким.

Поэтому, независимо от того, к каким результатам придет официальное следствие, нужно создавать группу из авторитетных экспертов, которые дадут свое непредвзятое заключение по "Молоту". Возможно, потребуется провести еще ряд дополнительных испытаний. Но только такое объективное разбирательство, к которому должны быть обязательно привлечены независимые специалисты, может или подтвердить обвинения СМИ и волонтеров или же окончательно снять все подозрения с производителя оружия.