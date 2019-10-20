Взорвавшие мир электронные четки взломали за 15 минут: в чем фокус

Электронные четки для католиков, которые были представлены в Ватикане, оказались беззащитными для хакерских атак.

Эксперт по кибербезопасности устроил гаджету проверку. Ему понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение. За 15 минут хакер удалил учетную запись благочестивого поклонника нового гаджета, пишет CNET.

Сообщается, что производитель четок в итоге исправил недочет.

Электронные молитвенные четки eRosary были представлены в Ватикане 17 октября. Устройство состоит из 10 бусин, сделанных из гематита и черного агата, а также креста со встроенным сенсором. Активировать носимые на руке четки можно жестом — перекрестившись. Устройство совместимо со смартфоном на iOS и Android через приложение "Кликни, чтобы помолиться" (Click to Pray). На него приходят различные молитвы в соответствии с календарем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по кибербезопасности рассказал, как хакеры воруют данные украинцев.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!