Выяснились интересные факты о женах астронавтов, полетевших в космос на корабле Маска

Марина Лисничук Наука 12:47, 31.05.2020 Обновлено: 12:50, 31.05.2020

Оба астронавта NASA, которые полетели в космос на корабле Илона Маска Crew Dragon, женаты на женщинах-астронавтах.

Причем одна уже была на МКС, а другая занималась телескопом "Хаббл" и участвовала в одной из последних его миссий. Об этом сообщает портал Spaceflight Now.

Отмечается, что 53-летний Даглас Херли и 49-летний Роберт Бенкен – специалисты своего дела, каждый из них в прошлом дважды летал на шаттлах.

Помимо этого, они не только коллеги, но еще и лучшие друзья в жизни. Астронавты были свидетелями на свадьбах друг у друга.

Даглас Херли и Роберт Бенкен
spaceflightnow.com

Известно, что Карен Найберг, супруга полковника Херли, дважды летала в космос. Сейчас она уже вышла в отставку и помогает астронавту растить их 10-летнего сына.

Карен Найберг
spaceflightnow.com

Тогда как Меган Макартур, жена Бенкена, является одной из кандидаток на полет к Луне, запланированный NASAна 2024 год. Она, в частности, участвовала в ремонте космического телескопа "Хаббл" в 2009 году. Их сыну шесть лет.

Меган Макартур
spaceflightnow.com

"Представляете их семейные разговоры дома за ужином, когда они вернутся?" – удивилась истории астронавтов украинка Ольга Руденко в Facebook.

Скриншот
Facebook/Olga Rudenko

Как сообщал OBOZREVATEL, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая отправился в свой первый пилотируемый полет. Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде (США), в 22:22 по киевскому времени.

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